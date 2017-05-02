Lisede ‘kız isteme’ canlandırıldı!

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi'nde 'İngilizce Günleri' etkinliği kapsamında kız isteme geleneği canlandırılırken, liseli kız öğrenci ve erkek öğrenciye nişan yüzüğü takıldı.

İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi’nde öğrencilerin İngilizce konuşma pratiklerini artırması amacıyla ‘İngilizce Günleri’ etkinliği düzenlendi. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Ereğli’nin tarihçesi, yerel kıyafetleri, yöresel yemekleri gibi kültürel değerlerini İngilizce anlatan öğrenciler, kız isteme geleneğini de İngilizce canlandırdı. Oyun kapsamında liseli kız öğrenci ile erkek öğrenciye nişan yüzüğü takılarak kurdele kesildi. Bu sırada salona gelen kız, kucağındaki bebeğin babasının damat olduğunu söyleyerek evliliğin gerçekleşemeyeceğini söyledi. Öğrencilerin derslerde öğrendikleri İngilizce’yi pratik yaparak geliştirmeleri hedeflenen oyun alkışlarla sona erdi. Öğrenciler etkinlik kapsamında dans gösterileri ve karaoke de yaparak büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Alaattin Pekdemir, amaçlarının kültürlerini yansıtmak olduğunu söyleyerek, “Orada kültürümüzü yansıtmaktı asıl amaç. Yoksa çocukları bu iş için teşvik değildi. Bunun İngilizce olarak gösterilmesi planlanmıştı. Etkinlik sadece kız istemeden ibaret değil. Başka etkinlikler de vardı. Şarkılar vardı, yine video gösterileri vardı” dedi. (DHA)