Livaneli: Demokrasi ve adaletin doğum günü

Adalet Mitingi'ne gelen ünlü isimlerden biri de sanatçı Zülfü Livaneli'ydi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nü sonlandırdığı Adalet Mitingi’ne milyonlar katıldı. Mitingde bulunan ünlü isimlerden biri de sanatçı Zülfü Livaneli’ydi…

Livaneli çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu yeni dönemde demokrasi ve adaletin doğum günü olduğunu düşünüyorum. Akan su kir tutmaz derler. Gerçekten de eylemde temizlik var. Eylem başladığı insanlar odalarından çıktığı anda bir temizlik aydınlık başlıyor. Bizde bugün onun heyecanını yaşıyoruz. Dolayısıyla çok mutluyum kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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