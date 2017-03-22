İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen saldırıya ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik açıklama yaptı.

Londra’daki saldırıyla ilgili Türkiye’den ilk açıklama

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen saldırıya ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik açıklama yaptı.

Londra’da gerçekleşen terör saldırısının ardından Türkiye’den ilk açıklama geldi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, terör saldırısıyla ilgili Twitter’dan mesaj yayınladı.

“DAYANIŞMA MESAJIMIZI İLETTİK”

Saldırıyı lanetleyen Bakan Ömer Çelik, “İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’a dayanışma mesajımızı ilettim. Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir.” açıklamasını yaptı.

İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’a dayanışma mesajımızı ilettim. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Mart 2017