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Lozan tartışmasına sosyal medyadan tepki! “Sonu Serv’e çıkar”

Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı resmi ziyarette yaşanan Lozan tartışmasına sosyal medyada tepki yağdı.

18:347 Aralık 2017
Gündem
Lozan tartışmasına sosyal medyadan tepki! “Sonu Serv’e çıkar”
Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı resmi ziyarette yaşanan Lozan tartışmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yaptığı ziyarete ‘Lozan tartışması’ damgasını vurdu. Erdoğan, Lozan anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söylerken Yunanistan Başbakanı Çipras, “Lozan Anlaşması’ndan geri dönüş olmayacaktır” dedi.

Yaşanan tartışmaya sosyal medyada tepki gecikmedi. Lozan Anlaşmasının çoklu anlaşma olduğunu söyleyen Sinan Meydan, ‘Lozan'da sadece Yunanistan'ın değil, İngiltere, Fransa, hatta ABD'nin rahatsız olduğu maddeler var. Lozan'la Osmanlı'yı sömüren kapitülasyonlardan kurtulmuş, Anadolu'da Ermenistan'a, Kürdistan'a engel olmuştuk. Lozan'ı güncelleyelim dediğinizde Sevr'i görürsünüz’ diyerek tepki gösterdi.

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“LOZAN’I GÜNCELLEŞTİRME YOLUNUN SONU SERV’E ÇIKAR!”

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ise Yunanistan’ın Ege adalarını işgal ettiğini söyleyerek ‘2004 yılından bu yana 18 adamız Yunanistan’ın işgali altındadır. Lozan’a göre bu adaların derhal boşaltılması gerekmektedir. Ancak Erdoğan bunu istemek yerine adalarımızın güvencesi olan Lozan’ı tartışmaya açarak adaların işgalini meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. Lozan'a göre Ege adaları silahlardan arındırılmıştır. Yunanistan kendi adalarında ve işgal ettiği adalarımızda asker bulundurarak Lozan'ı ihlal etmektedir. Erdoğan Lozan'ın uygulanmasını isteyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak yerine Lozan'ı tartışmaya açmaktadır. Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Lozan’ı güncelleştirme yolunun sonu Sevr’e çıkar.’ dedi.

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İşte Lozan tartışmasına gelen tepkiler:

 

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Son güncelleme: 18:4007.12.2017
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