Lozan tartışmasına sosyal medyadan tepki! “Sonu Serv’e çıkar”

Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı resmi ziyarette yaşanan Lozan tartışmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yaptığı ziyarete ‘Lozan tartışması’ damgasını vurdu. Erdoğan, Lozan anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söylerken Yunanistan Başbakanı Çipras, “Lozan Anlaşması’ndan geri dönüş olmayacaktır” dedi.

Yaşanan tartışmaya sosyal medyada tepki gecikmedi. Lozan Anlaşmasının çoklu anlaşma olduğunu söyleyen Sinan Meydan, ‘Lozan'da sadece Yunanistan'ın değil, İngiltere, Fransa, hatta ABD'nin rahatsız olduğu maddeler var. Lozan'la Osmanlı'yı sömüren kapitülasyonlardan kurtulmuş, Anadolu'da Ermenistan'a, Kürdistan'a engel olmuştuk. Lozan'ı güncelleyelim dediğinizde Sevr'i görürsünüz’ diyerek tepki gösterdi.

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“LOZAN’I GÜNCELLEŞTİRME YOLUNUN SONU SERV’E ÇIKAR!”

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ise Yunanistan’ın Ege adalarını işgal ettiğini söyleyerek ‘2004 yılından bu yana 18 adamız Yunanistan’ın işgali altındadır. Lozan’a göre bu adaların derhal boşaltılması gerekmektedir. Ancak Erdoğan bunu istemek yerine adalarımızın güvencesi olan Lozan’ı tartışmaya açarak adaların işgalini meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. Lozan'a göre Ege adaları silahlardan arındırılmıştır. Yunanistan kendi adalarında ve işgal ettiği adalarımızda asker bulundurarak Lozan'ı ihlal etmektedir. Erdoğan Lozan'ın uygulanmasını isteyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak yerine Lozan'ı tartışmaya açmaktadır. Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Lozan’ı güncelleştirme yolunun sonu Sevr’e çıkar.’ dedi.

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İşte Lozan tartışmasına gelen tepkiler:

Lozan çoklu antlaşmadır.Lozan'da sadece Yunanistan'ın değil,İngiltere,Fransa, hatta ABD'nin rahatsız olduğu maddeler var.Lozan'la Osmanlı'yı sömüren kapitülasyonlardan kurtulmuş,Anadolu'da Ermenistan'a,Kürdistan'a engel olmuştuk.Lozan'ı güncelleyelim dediğinizde Sevr'i görürsünüz pic.twitter.com/UWkzdPkoLz — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Aralık 2017

Osmanlı'yı kapitülasyonlar,dış borçlar,Duyunu Umumiye, Baltalimanı gibi esaret antlaşmalarıyla iliklerine kadar sömüren emperyalist Batı, bu sömürü düzenini yıkan ve Anadolu'yu yeniden Türk yurdu yapan Lozan'dan hep rahatsızdı. Batı için Lozan'ı güncellemek Sever'e dönüştür. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 7 Aralık 2017

2004 yılından bu yana 18 adamız Yunanistan’ın işgali altındadır. Lozan’a göre bu adaların derhal boşaltılması gerekmektedir. Ancak Erdoğan bunu istemek yerine adalarımızın güvencesi olan Lozan’ı tartışmaya açarak adaların işgalini meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. — Haluk Pekşen (@halukpeksen) 7 Aralık 2017

Lozan'a göre Ege adaları silahlardan arındırılmıştır. Yunanistan kendi adalarında ve işgal ettiği adalarımızda asker bulundurarak Lozan'ı ihlal etmektedir. Erdoğan Lozan'ın uygulanmasını isteyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak yerine Lozan'ı tartışmaya açmaktadır. — Haluk Pekşen (@halukpeksen) 7 Aralık 2017

Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Lozan’ı güncelleştirme yolunun sonu Sevr’e çıkar. — Haluk Pekşen (@halukpeksen) 7 Aralık 2017

2 yıl önce MSB iken İsmet Yılmaz,TBMM de

“Evet Yunanistan bir fiili durum yarattı,ama o adalar Lozan'a göre bizim”demişti.

Dün Erdoğan'ın

“Zaman zaman 1 adadan dolayı ortalığı karıştırıyorlar”ve

“Lozan güncellenmeli”

sözleri birlikte okununca Ege'den vazgeçtiği çıkıyor.

TCK 302! — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) 7 Aralık 2017

Lozan tartışmaya açılamaz.Lozan Sevr’den Mondros’çuların batırdığı Türkiye’den bağımsız bir ülke çıkarmıştır. — TÜRK Evladı (@efe2209) 7 Aralık 2017

Söyleyince kızıyorlar.

17-25 Aralık olmasaydı FETÖ milli mesele olacak mıydı:HAYIR

Reza'yı ABD'ye kaçırmasaydınız milli mesele olacak mıydı:ona da HAYIR

Eziyette,rüşvette şahsi mesele,namlu size dönünce milli mesele.

Önce Yunan'a işgal ettirdiğiniz adaları milli mesele edin siz. — SAT (@aliturksen) 6 Aralık 2017

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