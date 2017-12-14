Lüks otomobil hırsızları uydu takip cihazı sayesinde yakalandı

Adana'da, aynı marka ve model 4 lüks otomobilin jant ve lastiklerini çalıp satan 24 yaşındaki Murat Akan ile 25 yaşındaki Okan Kurtoğlu kiraladıkları otomobilin uydu takip cihazının izlenmesi sonucu yakalandı. Yoksullara zarar vermemek için lüks otomobillerden hırsızlık yaptığını öne süren 2 şüpheli tutuklandı.

Kent genelinde, son 10 gün içerisinde 4 lüks otomobilin jant ve lastiklerinin çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameraları inceleyen polis görüntülerden, zanlıların kullandıkları aracın plakasını tespit etti. 01 DRL 23 plakalı beyaz renkli aracın kayıtlarda, kiralık olduğunu tespit eden ekipler firmaya gitti. Kiralama şirketi yetkilileri ile görüşen polis, otomobilin Murat Akan tarafından kiralandığını belirledi. Araçtaki ‘uydu takip cihazı’ verilerini inceleyen polis, otomobilin hırsızlık olaylarının olduğu yerlere gittiğini belirledi. 4 adreste de yaklaşık 30 dakika bekleme yapan otomobilin, olaydan sonra merkez Çukurova ilçesinin Güzelyalı Mahallesi’ne gittiğini de ortaya çıkaran polis, Akan’ı yakalamak için harekete geçti.

Şüphelileri suçüstü yakalamak isteyen ekipler, kiralık otomobili yine uydu üzerinden takip etmeye başladı. Zanlılar, yine hırsızlık yapmak istedikleri anda yakalandı. Emniyete götürülen Murat Akan sorgusunda, “Karıştığım ölümlü trafik kazasından dolayı, 169 gün cezaevinde kaldım. O kazada yaralandım hastanede 1,5 ay boyunca tedavi gördüm. 39 bin lira borcum vardı ödemeyince hırsızlık yapmak istedim. Arkadaşım Okan da bana yardım etti. Yoksul insanlara zarar vermemek için zenginlerin lüks arabalarının lastiğini çaldık”dedi. Satılan lastik ve jantlar sahiplerine teslim edilirken 2 şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)