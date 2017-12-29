Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lüks sitede iki kadın silahla vuruldu | Son dakika haberleri

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

10:2129 Aralık 2017
Haberler Gündem
Lüks sitede iki kadın silahla vuruldu | Son dakika haberleri
Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Beylikdüzü’ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T.  arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancı çıkarıp Eda T.’ye ateş etmeye başladı.

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI

Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.’yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son güncelleme: 11:3629.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar