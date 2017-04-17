LYS başvuruları için son gün: LYS ödemesi hangi bankalara yapılır?

LYS başvuruları için son gün geldi. YGS'de barajı geçerek LYS'ye girmeye hak kazanan adayların başvuruları için bugün son gün. LYS başvuruları nasıl yapılacak? LYS ödemeleri ne zamana kadar devam edecek? LYS ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

LYS başvuruları bugün sona eriyor. LYS başvuruları bugün sona erse de LYS ödemeleri yarın akşama kadar devam edecek. LYS başvuru ücreti ne kadar? LYS ödemeleri internetten yapılabilecek mi? LYS ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…

LYS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

LYS'ye başvuracak adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ya da aday başvuru merkezleri üzerinden başvurularını yapabilecekler. LYS'ye girecek olan adaylar her oturum için 40 TL ücret ödemek zorundalar. Birkaç ay önce YGS'ye girmek için de para veren öğrencilerin sınav ücretleriyle iyice beli bükülmüş olacak.

LYS ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR?

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

LYS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre LYS tarihleri aşağıdaki gibidir;

10 Haziran LYS-4 (Sosyal Bilimler)

11 Haziran LYS-1 (Matematik)

17 Haziran LYS-2 (Fen Bilimleri)

17 Haziran LYS-5 (Yabancı Dil)

18 Haziran LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)