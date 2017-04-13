LYS kamu spotu: Nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM bugün resmi sitesinden LYS kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda adayların LYS'ye nasıl başvuru yapacağı hakkında bilgiler verildi.

LYS başvuruları devam ederken ÖSYM’den kamu spotu geldi. 45 saniyelik kamu spotunda adayların nasıl başvuru yapacağı hakkında bilgiler verildi.

İŞTE ÖSYM’NİN KONU HAKKINDAKİ DUYURUSU:

“2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarına (2017-LYS) girmeye hak kazanan adayları başvuru işlemleri hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olan Kamu Spotuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.”

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan LYS sınavları için başvurular 4 Nisan'da başladı. Sınav başvuru merkezlerinin açık adresleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Adaylar başvurularını son gün olan 17 Nisan'a kadar yapabileceklerdir.