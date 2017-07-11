LYS sonuçları içi saat ikilemi: LYS sonuçları neden açıklanmıyor? (ÖSYM)

LYS sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ikileme düştü. Sabah saatlerinden itibaren internet başında ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasını yenileyerek bekleyen yüzbinlerce öğrenci sonuçların açıklanmamasıyla her geçen dakika daha da stres yapmaya başladı. LYS sonuçlarının 23:59'da açıklanacağını iddia eden haberler ise stres seviyesine tuz biber ekti...

LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu bu sabahtan itibaren hem sosyal medyanın, hem de haber sitelerinin gündemine oturdu. LYS sonuçlarının açıklanması için saatler kala öğrenciler ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminde müjdeli haberi beklemeye başladı. LYS’nin çok daha ileri saatlerde açıklanacağını iddia edenler ise pes dedirtti. Peki LYS’nin saat kaçta açıklanması bekleniyor?

LYS 23:59’DA AÇIKLANACAK KONUSU NEREDEN ÇIKTI?

LYS sonuçlarının 23:59’da açıklanacağını iddia eden paylaşımlar, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemindeki duyuruya dayanıyor. Tüm sınavların açıklanma saatini 23:59 olarak gösteren ÖSYM, sınavları genellikle akşam 18:00’a kadar açıklamış oluyor. Sınavın saat 23:59’a kadar açıklanacağını gösteren ibareyi yanlış algılayanlar ise çeşitli söylentilere sebep oluyor. LYS sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sonucunuzu kontrol edebilirsiniz.

LYS SONUÇLARI KONTROL SİSTEMİ

BEKLEYİŞ MİZAHA DÖNÜŞTÜ

ÜNİVERSİTE SEÇERKEN EN ÖNEMLİ KRİTERLER

1-Üniversitenin söylediği değil yaptıklarına bakmalı

2- Akademisyenler

3-Dil eğitiminin niteliği

4-Kampüs olanakları

5-Teknolojik altyapı

6-Üniversitenin iş dünyasına yakınlığı

7-Burs olanakları

TERCİH İSTEK SIRASINA GÖRE YAPILMALI

Tercihler öncelikle istek sırasına göre yapılmalı. Ondan sonra sahip olduğumuz sıralamayla o yıl o programa yerleşen son öğrencinin sıralaması karşılaştırılarak mantıklı bir dizgede olup olmadığı kontrol edilmeli. Puanları hiç dikkate almasınlar, puanlar değişken hele bu yıl çok fazla değişecektir. Tercih kılavuzunda gördüğümüz puan ve sıralamalar geçen yıl o programa yerleşen son adayın puanını ve sırasını bize gösterir. Referans almamız için yayınlanır. Adaylar puandan çok sıralamalara baksınlar ancak en başından itibaren söylediğimiz diğer tüm aşamalardan sonra sadece tutarlılıklarını denetlemek için bunu yapsınlar.