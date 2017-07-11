LYS sonuçları geri sayım başladı! ÖSYM geçen sene LYS’yi kaçta açıkladı?

LYS için sonuç vakti geldi, LYS sonuçlarını bekleyen öğrenciler bekleyiş süresi arttıkça daha da heyecanlanıyor. LYS sonuçları ÖSYM tarafından saat kaçta açıklanacak sorusu Twitter gündemine otururken, birçok öğrenci sonuçları beklerken mizahi paylaşımlarda bulundu. ÖSYM’nin sonuçları 23:59’da açıklayacağının iddia edilmesi ise büyük endişeye neden oldu.
LYS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz tam olarak belli olmasa da sonuçların akşam saatleri olmadan açıklanması bekleniyor. Geçen sene LYS sonuçları 17:45’te açıklanmıştı. LYS sonuçlarının 23:59’da açıklanacağı iddiası ise gerçeği yansıtmıyor. ÖSYM'nin duyuru sistemi her sınavın sonuç saati olarak 23:59'u gösterdiği için belirtilen saatte açıklanması ihtimali görünmüyor. LYS sonuçları açıklandığı an aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilecek.
LYS’DE SONUÇ BEKLEYİŞİ MİZAHA DÖNÜŞTÜ
Sınav sonuçlarını #LYSSonuclarıAcıklanıyor #ösym pic.twitter.com/RapnNpPcJ6
— Banu Gökçe Sezgin (@BanuGokce) 11 Temmuz 2017
#ösym
Beklemekten ciğerimiz soldu. pic.twitter.com/eoYbpVHL39
— Sultan (@ssultanhayta) 11 Temmuz 2017
Sabahın köründe uyanan ben ve aksamdan önce sonuçları açıklayamayan sen #Ösym
— Hortumsuz (@Filcigillerdn) 11 Temmuz 2017
Her şey bir “Enter” tuşu uzağındayken muhterem görevlinin “Bırak kıvransınlar ne açıklayacam.” dediğini düşünüyorum.#ösym
— Sinan DEMİRCİ (@snndemrc) 11 Temmuz 2017