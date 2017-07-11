LYS sonuçları geri sayım başladı! ÖSYM geçen sene LYS’yi kaçta açıkladı?

LYS sonuçları için ÖSYM tarafından verilen tarih geldi. LYS'nin saat kaçta açıklanacağını merak eden öğrenciler ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasına akın etti. Sonuçların açıklanmasını beklerken öğrenciler mizahi Tweet'ler atarak bekleyişin gerginliğinin dağılmasını sağladı. LYS sonuçlarının 23:59'da açıklanacağı söylentisi ise birçok üniversite adayının telaşlanmasına neden oldu. İşte 2017 LYS sonuçları hakkında en son gelişmeler...

LYS için sonuç vakti geldi, LYS sonuçlarını bekleyen öğrenciler bekleyiş süresi arttıkça daha da heyecanlanıyor. LYS sonuçları ÖSYM tarafından saat kaçta açıklanacak sorusu Twitter gündemine otururken, birçok öğrenci sonuçları beklerken mizahi paylaşımlarda bulundu. ÖSYM’nin sonuçları 23:59’da açıklayacağının iddia edilmesi ise büyük endişeye neden oldu.

LYS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz tam olarak belli olmasa da sonuçların akşam saatleri olmadan açıklanması bekleniyor. Geçen sene LYS sonuçları 17:45’te açıklanmıştı. LYS sonuçlarının 23:59’da açıklanacağı iddiası ise gerçeği yansıtmıyor. ÖSYM'nin duyuru sistemi her sınavın sonuç saati olarak 23:59'u gösterdiği için belirtilen saatte açıklanması ihtimali görünmüyor. LYS sonuçları açıklandığı an aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilecek.

LYS SONUÇLARI KONTROL SİSTEMİ

LYS’DE SONUÇ BEKLEYİŞİ MİZAHA DÖNÜŞTÜ

Sabahın köründe uyanan ben ve aksamdan önce sonuçları açıklayamayan sen #Ösym — Hortumsuz (@Filcigillerdn) 11 Temmuz 2017