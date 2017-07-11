Beklenen gün geldi! ÖSYM LYS sonuçlarını saat kaçta açıklayacak? İşte LYS 2017 sonuçları

LYS sonuçlarını bekleyen yüzbinlerce aday bugün sonuçlara ulaşacak. LYS sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren LYS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden kontrol etmeye başladı. LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? LYS sonuçlarına dair detaylar haberimizde...

Tam bir yıl boyunca çalıştılar çabaladılar, sosyal hayatlarından ödün verip eve kapanarak adeta kamp kurdular. Ve günü geldi, LYS 2017’ye girdiler. Emeklerinin karşılığını, döktükleri terlerin her bir tanesini hak eden bir sonuç için milyonlarca öğrenci internet başında LYS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ÖSYM, LYS 2017 sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Büyük bir heyecanla beklenen gün geldi. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların kaderini etkileyecek LYS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden açıklanacak olan LYS sonuçları geçtiğimiz yıllarda farklı saatlerde açıklanmıştı. Bu da öğrencilerin belirsiz bir saati beklemesi anlamına geliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan LYS sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz.

LYS SONUÇLARI SORGULAMA

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH MARATONU BAŞLAYACAK

Öğrenciler nefeslerini tutup sınav sonuçlarını bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte de tercih dönemi başlayacak. Peki üniversite tercihi yaparken neler dikkat edilmeli? Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, öğrencilere “boşta kalırım korkusuyla panik yapıp sakın her işi yaparım demeyin” tavsiyesinde bulundu. İşte Şirin hocanın önerileri…

Öğrenciler üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken, sınavın kendisi o kadar önemli hale geliyor ya da getiriliyor ki; gençler hangi programlarda okumak istediklerine karar vermeden, üniversiteler ve programlar hakkında nerdeyse hiçbir şey bilmeden tercih döneminin içinde buluyorlar kendilerini. İşte tam da bu noktada” tercihin altın kuralları”, gibi sihirli tanımlamalarla tercih efsaneleri çıkıyor ortaya. Gençler bir önceki yılın puanları ve sıraları içinde kayboluyor, kendi isteklerini, beklentilerini hayallerini tamamen unutuyorlar. Her yıl bir üniversitede okuduğu halde yeniden sınava giren binlerce gencimiz tercih yaparken yanlış yaptığımızı ortaya çıkarıyor.

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

1-Üniversitenin söylediği değil yaptıklarına bakmalı

2- Akademisyenler

3-Dil eğitiminin niteliği

4-Kampüs olanakları

5-Teknolojik altyapı

6-Üniversitenin iş dünyasına yakınlığı

7-Burs olanakları