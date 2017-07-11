LYS sonuçları açıklandı mı? Geçen sene LYS sonuçları saat kaçta yayınlandı? (ÖSYM)

LYS sonuçlarını bekleyen öğrenciler sosyal medyada mizah dolu paylaşımlara başladı. ÖSYM'nin LYS'yi açıklamasını bekleyen öğrenciler durmaksızın LYS sonuçlarının açıklanacağı ÖSYM sonuç açıklama sistemini ziyaret ediyor. LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu gündeme oturdu. İşte detaylar...

LYS için beklenen gün geldi. Lisans Yerleştirme Sınavı’nda ter döken yüzbinlerce öğrenci LYS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. LYS’nin açıklanmasını bekleyen adaylar gergin havayı dağıtacak mizahı paylaşımlarla Twitter’da zaman geçiriyor. LYS’nin kaçta açıklanacağı henüz belli değil ancak geçen seneki LYS’nin açıklanma saati öğrencilere bu konuda ipucu veriyor.

GEÇEN SENE LYS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene LYS’ye giren adaylar sonuçlara saat 17:45’te kavuştu. LYS sonuçlarını sabahın ilk saatlerinden itibaren beklemeye başlayan adaylar saatler ilerledikçe daha da heyecanlanıyor. Geçtiğimiz sene 17:45’te açıklanmış olsa da ÖSYM bu sene LYS’yi farklı bir saatte açıklayabilir. ÖSYM’nin sınav açıklama saatleri değişkenlik gösteriyor.

LYS’DE SONUÇ BEKLEYİŞİ MİZAHA DÖNÜŞTÜ

Sabahın köründe uyanan ben ve aksamdan önce sonuçları açıklayamayan sen #Ösym — Hortumsuz (@Filcigillerdn) 11 Temmuz 2017

Her şey bir “Enter” tuşu uzağındayken muhterem görevlinin “Bırak kıvransınlar ne açıklayacam.” dediğini düşünüyorum.#ösym — Sinan DEMİRCİ (@snndemrc) 11 Temmuz 2017

LYS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

LYS sonuçları bugün açıklanacak, LYS sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler ÖSYM sistemine TC kimlik numaraları ve aday işlemleri şifreleri aracılığıyla giriş yapacaklar. LYS sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki LYS sonuç sorgulama yazısına tıklayabilirsiniz.

LYS SONUÇ SORGULAMA SİSTEMİ