LYS sonuçları tekrar hesaplandı: Sıralama değişti mi? (ÖSYM AÇIKLAMASI)

LYS sonuçlarında bazı ek puanların eklenmemesi sebebiyle puanı değişen adaylar oldu. 7 bin 84 adayın LYS puanı tekrar hesaplandı. Başarı sıraları değişti mi? Değişen sıralamalar tercihleri etkiler mi? ÖSYM'nin açıklamasıyla meraklanan öğrencilerin araştırdığı sorular ve cevapları haberimizde...

ÖSYM yaptığı açıklamayla LYS puanlarının yeniden hesaplandığını duyurdu. LYS puanlarının yeniden hesaplanmasıyla ne kadar değişecek? ÖSYM puanlar hakkındaki değişiklerle ilgili yaptığı duyuruda, güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleştiği ve son güncellenen sonuçların tüm adayların erişimine açıldığını belirtti.

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LYS SONUÇLARIYLA İLGİLİ RESMİ ÖSYM AÇIKLAMASI

2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (2017-LYS) sonuçları, sınav takviminde ilan edildiği gibi 11 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden açıklanmıştır.

Sınav sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte; LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzunun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından, 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75.692 adaydan;

LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2.413 aday için yapılmamış olduğu,

YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak; 6.751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen rakamlardan çakışmalar hariç 7.084 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplanmış, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşmiştir.

Sonuçlar, 14.07.2017 tarihinde saat 19:12 itibariyle tüm adayların erişimine açılmıştır. Tüm adayların, puan ve sıralamalarını kontrol etmeleri ve son güncellenen sonuçları kullanmaları gerekmektedir.

Bu hatadan dolayı kamuoyundan özür diler, yeni sonuçları tüm ilgililerin dikkatine saygıyla sunarız.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? NASIL YAPILMAZ?

YS sonuçları açıklandı. Sıra tercih yapmaya geldi. Eğitimci Onur Soğuk, ‘Üniversite tercihi nasıl yapılır, nasıl yapılmaz’ sorusunun yanıtını Sözcü Gazetesi için yazdı. YGS-LYS sürecinin sonuna ve en kritik noktasına geldik. Sınavlar bitene kadar öğrenciler için tek doğru vardı o da ‘ders çalışmak'. Tercih döneminde ise tek bir doğrudan bahsedemeyiz herkes için farklı doğrular var. “Şu bölüm, bu üniversite en iyisidir” gibi kesin yargılar yok. O yüzden bu dönem yol haritası olmayan adaylar için daha stresli geçebiliyor. Peki adaylar en doğru tercih listesini yapmak için nelere dikkate etmeli? Hangi hatalara düşmemeli? Bunlardan bahsedelim.

Öncelikle adaylar ilgi ve yeteneklerine göre yerleşmek istedikleri bölümleri seçmeli ve bir havuz oluşturmalı. Öğrencinin hiç ilgisinin olmadığı bir bölümü çevresinin etkisi ile tercih listesinde bulundurması doğru olmayacaktır. Bölüm ve üniversiteler listeye eklenirken adayların dikkat etmesi gereken husus o tercih gelirse mutlu olur muyum? Sorusu olmalı. Kimse gitmek istemediği yeri tercih listesinde bulundurmamalı. Tercih listesinde 1.ve 24. tercihin de gelme ihtimali düşünülerek eklemeler yapılmalı.