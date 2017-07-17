LYS tercih robotu nasıl kullanılır? 2017 LYS tercihleri ne zaman bitiyor?

2017 LYS sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine odaklanan öğrenciler tercihlerini yapmaya başladı. Tercih robotunun nasıl kullanılacağına dair internetten araştırma yapmaya başlayan öğrenciler LYS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini de merak ediyorlar. Peki, 2017 LYS tercihleri ne zaman sona erecek? LYS tercih robotu nasıl kullanılır? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

LYS'de sınav maratonu heyecanı yerini tercih işlemlerine bıraktı. Üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler hangi okulları seçeceğini düşünüyor. Kendine en uygun üniversiteyi seçmek isteyen üniversite adayları LYS tercih robotundan faydalanmaya çalışıyor. Farklı puan türlerinde öğrenci kabul eden programlar tercih kılavuzunda yer alıyor. Peki tercihler için son tarih ne? LYS Robotu nasıl kullanılır?

2017 TERCİH ROBOTU

YÖK’ün hazırlamış olduğu ATLAS tercih robotu, ÖSYM’nin yayımlamış olduğu tercih kılavuzu bilgileri ile üniversite adaylarına kolaylık sağlıyor. Adaylar, başarı sıralaması ve puan türünü belirleyerek tercih edebilecekleri bölümleri kolayca görüntüleyebiliyor.

LYS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM LYS tercihleri için son günü sınav takvimiyle duyurdu: “2017-ÖSYS tercih işlemleri,18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

OKULLARIN LİSTESİNİ ÇIKARMAK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Tercih listesi oluşturmak için önce MEB'in yayımladığı tercih tablolarından istediğiniz okul türüne ait, bulunduğunuz ilçedeki okulların listesini alın ve bu okulları en yüksek yüzdelik diliminden aşağıya doğru sıralayın. Örneğin; İstanbul'da yaşıyorsanız ve seçmeyi düşündüğünüz okullar Fen, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri ise Tablo-5 ve Tablo-6'dan İstanbul'daki okulları seçiniz. Daha sonra bu iki tablodan seçtiğiniz okulları, karma olarak en yüksek yüzdelik diliminden aşağıya doğru sıralayın. Her iki tablodan seçtiğiniz okulları yüzdelik dilimi ve istek sırasına göre listeleyin.Bu işlemin sonucunda girebileceğiniz okulları daha net görebileceksiniz. Girme ihtimalinizin olduğu okullar, yüzdelik diliminize en yakın olan alttan ve üstten toplam 7-8 okul olacaktır. Son kararınızı vermeden önce mutlaka bu okulları gezip görerek ulaşımından okul iklimine kadar bilgilenmeye çalışın. Bunları çabuk yapmanız halinde özel okul mu, devlet okulu mu kararınız kesinleşecek ve özel okulların puana veya yüzdelik dilimine göre verdiği bursları kaçırmamış olacaksınız.

TERCİH LİSTESİNDE 25 OKUL YAZILABİLİYOR

– Tercih Listenizde 25 okula yer verebilirsiniz.

– Yer vereceğiniz okulları, tercihe esas kontenjan tablolarından seçmeniz gerekiyor.

– Tüm tablolardan seçtiğiniz ve gitmeyi düşündüğünüz okulları, bir önceki yılın yüzdelik dilimini dikkate alarak istek sıranıza göre karma olarak sıralayınız.

– Aynı yüzdelik dilimindeki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.

– Tercih listenize son şeklini vermeden önce sizin yüzdelik diliminize denk 1-5 puan üstte ve 1-5 puan altta olan okulları yerinde görün. Bunlar kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu okullardır.

– Tercih listenizi oluşturduktan sonra mezun olduğunuz Okul Müdürlüğü aracılığıyla tercih işlemlerinizi onaylatıp bir çıktısını alarak sonuçların açıklanmasını bekleyin.