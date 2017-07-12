LYS tercihleri ne zaman? Üniversite tercih kılavuzu taban ve tavan puanları (ÖSYM KILAVUZ 2017)

LYS sonuçlarının dün akşam saatlerinde yayınlanmasıyla öğrencileri tercih telaşı sardı. Tercihler ne zaman başlayacak sorusunun yanında öğrenciler üniversitelerin taban ve tavan puanlarını da merak ediyor. İşte 4 yıllık üniversite puanlarıyla ilgili detaylar ve üniversite sıralamaları...

Dün öğrenciler LYS sonuçları için endişeli bir bekleyiş vardı. LYS sonuçlarının geç saatlere kalması öğrencilerin stres seviyeleri artırdı. Saat 20:45 dolaylarında LYS puanlarının açıklanmasıyla bugün öğrenciler tercih konularına odaklandı. Sıralamalarına uygun bölümler hakkında ayrıntıları merak öğrenciler internete akın etti.

LYS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

LYS tercihleri 18 Temmuz tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz tarihinde sona erecek. LYS tercihleri başlayana kadar birçok öğrenci tercih listesini belirlemeyi planlıyor. LYS tercihlerinde puandan ziyade sıralamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Üniversitelerin en gözde bölümlerinin en düşük sıralamalarını aşağıdaki sıralamada bulabilirsiniz. İşte hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öretmenlik programlarına başvurabilmek için gereken en düşük sıralamalar

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde,

En düşük 150 bininci (150.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil)

En düşük 240 bininci (240.000)

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde,

En düşük 200 bininci (200.000)

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde,

En düşük 40 bininci (40.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

En düşük 240 bininci (240.000)

TÜM ÜNİVERSİTELERİ PUAN VE SIRALAMALARI

Tüm üniversitelerin taban ve tavan puanları yayınlandı, 22 Haziran tarihinde bilgilendirme amacıyla yayınlanan listede ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linkten tercih kılavuzuna erişebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE PUANLARI 2017

LYS’DE İKİ SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı ‘Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar’ kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir”