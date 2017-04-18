Maalesef halkımız bağış konusunda çok duyarsız

Her yıl binlerce hastayı ücretsiz tedavi ettiklerini söyleyen Duruman, karşılaştıkları sıkıntıları anlattı: Farkındalık yaratmakta ve bağışta dünyanın gerisindeyiz. Bizim cerrah ve onkolog ihtiyacımız da var

Geride bıraktığımız hafta tüm dünyada Kanser Haftası'ydı. Farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik ve toplantı düzenlendi. 53 yıl önce kurulan ve her yıl 40-50 bin hastayı ücretsiz tedavi eden Türk Kanser Derneği, ‘Kanserden Hızlı Davran' sloganıyla erken teşhisin hayati önemine vurgu yaptı. Derneğin Başkanı Burak Duruman ise kansere topyekun savaş açmış biri. İşte anlattıkları:

■ ‘Kanserden Hızlı Davran' diyorsunuz. Bu hastalıkta erken teşhisin önemi nedir?

Erken teşhisin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kanserden hızlı davranmamız şart. Çünkü kanser bir terörist. Peşimizi bırakmıyor. Bizim de farkındalık anlamında hızlanmamız lazım. Özellikle meme, prostat, rahim ağzı kanserinden ölünmemesi gerekiyor. Meme kanserinde yüzde 10'luk bir fark yaratabildik. Sıfır evrede yakalıyorsunuz ve hastalar sağlığına kavuşuyor. Onun için ‘Kanserden hızlı davran' diyoruz. Bir an evvel sağlık taramanı yaptır. Hızlan, sigarayı bırak. Hızlan, alkolü azalt. Hızlan, obezite sorununu çöz.

HOLDİNGLERE ÇAĞRI YAPTI

■ ‘Kanser' demeye korkulurdu. Bu ne ölçüde aşıldı?

Türkiye'de kamu statüsüne alınan çok dernek yok. Bu konumdaki birkaç dernekten biriyiz. 53 yılda çok önemli yerlere geldik. Ancak ülke olarak gelemedik. Büyük kuruluşlarımızın da artık bir şeyler yapması lazım. Dünyayı taklit etsek yeter. Keşfetmeye gerek yok. Koskoca holdinglerde binlerce çalışanlar var. Her birine yazılar yazıyorlar. Peçetelerin arkasına bile ‘Mamografi yaptırdın mı?' diye basıyorlar. Yurtdışında beton mikserini pembeye boyayıp mesaj yazıyorlar. Markalar kampanya yapıyor. Kanser farkındalığı için satılan rozeti alırsan o mağazadan yüzde 10 indirim alıyorsun. Biz de ne oluyor? ‘Kutuların içine meme kanseri broşürü atalım' dediğimizde, ‘40 bin liraya çanta alan kadının moralini bozamayız' diyorlar. İstanbul büyük bir şantiye, bir tane mikseri boyasan ne olur? Yani bizim kurumlarımızın da gelişmesi lazım.

1 YILDA, 4 BİN DESTEK

■ Faturaların küsuratları derneklere gidecekti, ne oldu?

Başladılar ama sonu getirilemedi. Faturaların küsuratları yuvarlanıyordu, o yuvarlanan rakam seçilen derneklere bağışlanıyordu. Ama bunun duyurulması lazımdı. Millet olarak silkinmemiz lazım. Çok duyarsızız. Bizim bağış topladığımız 3853 mesaj hattı var. ‘Kanser' yazıp atıyorsunuz, 10 TL bağış yapmış oluyorsunuz. 80 milyonluk ülkeyiz. 1 yılda 4 bin kişi mesaj atmış. Herhalde bir yarışma programı olsaydı milyonlar kazanılmıştı. Tabii ki eğleneceksin. Ona da ver ama senede bir kere 10 liranı da binlerce hastayı ücretsiz tedavi eden dernekten esirgeme.

‘ERKEN TANI ÖNEMLİ, KANSERDEN HIZLI DAVRANIN'

Türk Kanser Vakfı Başkanı Burak Duruman, Hande Zeyrek'in sorularını yanıtladı. Erken tanının önemine dikkat çeken Duruman, “Kanserden hızlı davranın” mesajı verdi.

10 sene sonra facia geliyor SGK altından kalkamaz

■ Bu konudan epey dertlisiniz. Buna rağmen projelere tam gaz devam mı?

Evet, çünkü kanser önlenebilen bir teröristtir. Bir sorun daha var Türkiye'de cerrahinin artması lazım. Uzmanlaşma lazım. Bizim cerrahlara, onkologlara ihtiyacımız var. Hastanelerde sorunlar oluyor. Türkiye'de her sene 500 bin kişi kanser oluyor. Bir 10 sene sonra facia geliyor. Bunun altından SGK kalkamaz. İlk önce bu taramaları yaptırmak zorundayız. Başında yakalayalım.

■ Yeni projeniz MucizEvi nasıl doğdu?

İstanbul dışından gelen binlerce kanser hastası var. Kemoterapisini yaptırmamız kolay. O gün bağışıklık sisteminiz düşüyor. Akşam düzgün bir yerde uyumanız lazım. Üşümemeniz, hasta olmamanız lazım. Yediğiniz şey çok önemli. Biz de büyükşehirlere tedavilerini olmak için şehir dışından gelen hasta ve refakatçilerinin kalabileceği bir ortam yaratmak istedik. İlkini 50 yataklı olarak Türk Kanser Derneği binamızda oluşturduk. İzinlerimiz bitti gibi. Burada hasta ve refakatçileri yeme içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

■ Ne kadar desteğe ihtiyacı var bu projenin?

Burayı çalıştırabilmek için ayda 50 bin liraya ihtiyaç var. Aynı zamanda sıkılmasınlar diye satranç odası, hobi odaları hazırlanacak. Güvenlikleri olacak. Hastalıklarını çok düşünmesinler diye bazı beceriler kazandıracağız. İŞKUR'la konuşuyoruz. Buradan çıkıp gittiğinde bir şey katalım istiyoruz.

■ Neden kanser oluyoruz?

Normal bir hücremiz 8-10 senede bozuluyor. Çok az bir kesimde de bozuk hücrelerle doğabiliyoruz. Şehirde yaşamak bir felaket. Hava kirliliği, yediğin, içtiğin… Maruz kaldığın her kötü şey kanseri tetikliyor. Biz toplum olarak çok yiyoruz. Ben beyaz un hiç kullanmam. Alkali ile beslenirim. Normal yaşamı öğrenmek gerek.