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Maçka Parkı mahkemelik!

CHP, Ortaköy vadisini ve Maçka Parkı’nı yok eden karayolu tüneli projesinin iptali için mahkemeye başvurdu. Plan ile kamu arazilerinin projeye kurban edildiği iddia edildi
Özlem GÜVEMLİ
03:0515 Şubat 2017
Gündem
Maçka Parkı mahkemelik!
CHP, Ortaköy vadisini ve Maçka Parkı’nı yok eden karayolu tüneli projesinin iptali için mahkemeye başvurdu. Plan ile kamu arazilerinin projeye kurban edildiği iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyeleri Cevdet Bayram ve İsa Öztürk, “Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri” projesine ilişkin planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile 10 Şubat'ta idare mahkemesine başvurdu. Dava dilekçesinde, projenin Dolmabahçe çıkışının Maçka Parkı, Levazım çıkışının Ortaköy vadisi olduğuna dikkat çekilerek oradan da Harp Akademileri'ne çıkan bölgeye uzandığı belirtildi.

‘MAHKEME KARARINI TANIMADILAR'

Daha önce bu projenin 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve kararın Danıştay tarafından onanarak kesinleştiği aktarılarak “Davada bilirkişi raporu da olumsuz görüş içeriyor. Ortaköy Vadisi'nin ‘kentsel park' fonksiyonu mahkeme kararı ile kesinleşmişken İBB 13 Mayıs 2016 tarihinde yol ve kavşak yapmak için yeni bir plan kararı aldı” denildi.

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CHP İBB Meclis Üyesi Cevdet Bayram

CHP'nin başvurusunda, hiçbir kurum ve kuruluşun kesinleşmiş mahkeme kararını tanımayıp kentsel park alanının bütünlüğünü bozma ve yeşil alanları küçültme yetkisi olmadığı vurgulandı.

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MAÇKA PARKI İÇİN 2 BİN İMZA İBB'YE TESLİM EDİLMİŞTİ Maçka Parkı'nı savunan vatandaşlar, imar planına karşı topladıkları 2 bin itiraz dilekçesini Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmişti.

‘TELAFİSİ GÜÇ KAMU ZARARI DOĞAR'

CHP'li iki meclis üyesi karayolu tüneli planın yürürlüğe girmesi halinde telafisi güç kamu zararı doğacağına dikkat çekti ve şu tespiti yaptı: “İnşaat başladıktan sonra verilecek iptal kararı sadece kağıt üzerinde kalacaktır.” Bu gerekçelerle planların öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.

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