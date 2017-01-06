Maganda 4 araca birden vurdu!

Trafik magandaları bu kez kendini İstanbul Bahçelievler'de gösterdi. Sabaha karşı viraja süratle giren maganda, 4 arabaya vurup böyle kaçtı...

Trafik magandaları bu kez kendini İstanbul Bahçelievler'de gösterdi. Sabaha karşı viraja süratle giren maganda, 4 arabaya vurup böyle kaçtı...

İstanbul Kocasinan'da, sabaha karşı 04.00 sıralarında bir trafik magandası, yolun üzerindeki internet cafenin güvenlik kamerasına takıldı. Beyaz renkte Ford Connect Tourneo modelli bir araç sabaha karşı viraja süratli girince 4 araca birden vurdu. Kazanın ardından araçtan çıkan maganda ve arkadaşları, araçtan inip hasar alan otomobilleri görünce olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Hasarlı araçların sahipleri sabah araçlarını gördüklerinde gözlerine inanamadı…

Görgü tanığı: Büyük bir sese uyandım

Sabaha karşı 4 sıralarında meydana gelen kazaya, cadde üzerinde bir apartmanda oturan vatandaş, ‘O saatlerde uyuyordum. Dışarıdan büyük bir gürültü gelince merak edip pencereden baktım. Bir araç, 4 otomobile birden çarpmış. Çarpan arabanın içerisinde 3 kişi saydım, daha da kalabalık olabilirler.