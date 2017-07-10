Tüfekle karnından vurulan 2 yaşındaki Memduh öldü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi´nde, evde otururken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekle karnından vurulan 2 yaşındaki Memduh Badem, kaldırıldığı hastanede öldü.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi´nde, evde otururken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekle karnından vurulan 2 yaşındaki Memduh Badem, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuytuca Mahallesi’nde medyana geldi. Badem ailesinin çocukları Memduh, evde otururken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet etmesiyle yaralandı. Yakınlarının Siverek Devlet Hastanesi’ne getirdiği çocuk, tedaviye alındığı acil serviste doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konuldu. Jandarmanın ifadesini aldığı ailesi, Memduh’un, oynadığını iddia ettikleri tüfeğin yanlışlıkla ateş almasıyla yaralandığını söylediği belirtildi. Jandarma ise o yaştaki bir çocuğun silahı kullanmasının güçlüğü nedeniyle, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA