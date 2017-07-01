Mahmut Tanal’dan Erdoğan’ın ağır sözlerine ağır yanıt

Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü'ne katılanları 'terör örgütleriyle' anmasına tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal " Eğer teröristlere yardım ve yataklık edenleri arıyorlarsa aynaya baksınlar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin il başkanları toplantısında, CHP’nin öncülük ettiği ve toplumun çeşitli kesimlerinden de büyük destek gören Adalet Yürüyüşü’ne sert sözlerle yüklenmiş ve “PKK yöneticisi size doğru adım atıyorsunuz diyorsa yolunuz yanlıştır” diyerek adalet kortejini ‘terör örgütlerine destek vermekle’ suçlamıştı.

Erdoğan’ın bu ağır sözlerine kortejden aynı ağır üslupla yanıt geldi. Cumhurbaşkanı’nın sözlerini değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı burada yürüyenleri teröristlerle ilişkilendiriyor. Aslında terör örgütleriyle ve teröristlerle ilişkilendirilmeleri gerekenler ‘Oslo’da, İmralı’da gizli görüşmeler yapanlar, Habur’da çadır mahkemeleri kuranlar, Pensilvanya’ya hitaben ‘ne istediler de vermedik’ diyenler, parsel parsel arsa verenlerdir. Burada yürüyenlerin hiçbirisi; teröristlere ne parsel parsel arsa vermiştir, ne Osla’da, İmralı’da gizli görüşmeler yürütmüşlerdir ne de Habur’da çadır mahkemesi kurmuşlardır. Eğer teröristlere yardım ve yataklık edenleri arıyorlarsa aynaya baksınlar” diye konuştu.