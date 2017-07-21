‘Mahrem imamlar’ davasında tahliye kararı

FETÖ İstanbul'daki "Emniyet teşkilatının mahrem imamlarına" yönelik 181'i tutuklu 198 sanığın yargılandığı davada 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısında bulunan binada görülen 5. duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklar ile avukatların talepleri alındı. Söz alan sanıklar tahliyelerini talep etti.

MAHKEME ARA KARARLARINI AÇIKLADI

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek savunmasında itiraflarda bulunan tutuklu sanık Mustafa Deniz’in de aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca 5 sanığın yurtdışına çıkışını yasakladı, haftada bir gün de adresine en yakın karakolda imza atmasını kararlaştırdı. Ayrıca 176 sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca her bir sanığın dosyasını ayrılarak davaların Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesine karar verdi.

SANIK DENİZ: BİLMEDEN BU ÖRGÜTE KATILDIM, PİŞMANIM

Tutuklu mahrem imam Mustafa Deniz, bugün mahkemede verdiği ifadesinde darbe girişimini FETÖ’nün yaptığını düşündüğünü belirterek, “Dini duygularla bu bilmeden bu örgüte katıldım, çok pişmanım. Vatanımı seviyorum. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum” demişti. Bazı tutuklu sanıklar da, sanık Deniz’in bu savunmasına tepki göstermişti. DHA