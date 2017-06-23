Malatya ve Ağrı karıştı: 17 yaralı

Malatya’da bir çay ocağında ve Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgalarda 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Malatya Şifa Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması ile E.K, A.K, O.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tüfekle, A.S.K. ise bıçak darbesi ile yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 112 Acil ambulansı ile yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan A.S.K.'nın hayati tehlikesi bulunurken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayda pompalı tüfeği kullandığı iddia edilen şüpheli B.B. ise aracıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan incelemede olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek ele geçirildi.

Kavganın yaşandığı çay ocağı önünde polis ekipleri delil araması yaparken şüphelilere ait olduğu ileri sürülen bir aracın içerisinde de silah ele geçirildi. Olay yerinde bulunan boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 12 YARALI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki aile bireylerinden çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 12 kişi'den 8'i ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 kişi ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA