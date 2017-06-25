Malatya´da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın merkez Battalgazi İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, gece yarısı sırasında merkez Battalgazi İlçesi Akpınar Mahallesi Turfanda Sokak’ta meydana geldi. Adnan Biçer ile berberde tıraş olan Ramazan, Şükrü ve Mehmet Tura kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaralanan Adnan Biçer, aracından aldığı pompalı tüfekle berber dükkanına dışarıdan rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan, Mehmet ve Şükrü Tura ile bu sırada berberde tıraş olan Süleyman Güden kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Ramazan Tura’nın kalbinini durduğu belirlendi. Ekiplerin kalp masajı yaptığı Ramazan Tura, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ramazan Tura’nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Turgut Özal TIp Merkezi’ne kaldırılırken, polis, olay sonrası aracıyla kaçan Adnan Biçer’i kısa sürede yakaladı.

Adnan Biçer ile Şükrü Tura da tedaviye alındıkları hastanelerde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA