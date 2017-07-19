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Malatya’da zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kisi öldü 4 kişi yaralandı.

02:0319 Temmuz 2017
Gündem
Malatya’da zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kisi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Arapgir ilçesi Deregezen mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye, güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar Ömer Gülbahar, Özlem Gülbahar, Fatma Gülbahar ve Elif Gülbahar 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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