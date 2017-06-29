Malatya’daki ‘Kalkışma Davası’nı Cumhurbaşkanlığı danışmanları da izledi

Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun´un bulunduğu 28'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 4´üncü duruşmasının ikinci oturumu görülmeye başlandı. Duruşmayı Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı ve Ahmet Karayiğit'in katılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Ak Saray'daki sivil toplum örgütlerine yönelik verdiği iftar yemeğinde, STK temsilcileri başta olmak üzere vatandaşların darbe davalarının duruşmalarına gitmelerini istemişti.

FETÖ/PDY’nin darbe girişiminin önlenmesi ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2’nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun´un bulunduğu 6´sı general 28´i tutuklu 76 sanıklı davanın 4’üncü duruşmanın ikinci oturumu bu sabah başladı. Yakınca Spor Salonu´nda, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 14 tutuklu sanık, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. Dönemin 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

AKP’LİLERDEN TEPKİ

Yargılamanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu’ndaki duruşmaya gelen AKP il yönetim üyeleri ile birlikte çok sayıda kişi sanıklar içeriye alındığı sırada tepki gösterdi. Salondakilerden biri, “FETÖ´nün köpekleri, vatan hainleri, kanınız bozuk” diye bağırdı. Spor salonu girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

İzleyici olarak gelenler tutuklu sanıklara, ‘Kravat bağlayacağına ip bağla’, ‘Kafanızı önünüze eğin hainler’, ‘Vatan hainleri’ diyerek, tepki gösterdi. Bu tepki duruşma salonunda da devam etti. ‘Kaça sattınız ülkeyi’, ‘Kafanızı önünüze eğin’, ‘Kanı bozuklar’, `FETÖ´nün köpekleri´ diye tutuklu darbecilere salon içerisinde tepkilerini sürdürdü.

DURUŞMA SALONU DOLDU

Duruşmayı Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Ahmet Karayiğit, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile partililer, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehit aileleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi izliyor.

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart’tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un da bulunduğu 72 sanık savunma yaptı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, ‘1 numaralı şüpheli’ olarak yer alıyor. İddianamede, sanıkların, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan da 15’er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (DHA)