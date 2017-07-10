Maltepe mitinginde kaç kişi vardı? Gazete küpürlerini tek tek gösterdi

Adalet Mitingi'nin tartışıldığı canlı yayındaki programda Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu, hükümete yakın gazetelerin 3 Ağustos 2014 tarihli küpürlerini gösterdi.

CNN Türk’te Ahu Özyurt’un sunduğu Türkiye’nin Gündemi programına konuk olan Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu, Adalet Yürüyüşü sonrasında gerçekleştirilen Maltepe mitingine kaç kişinin katıldığı konusunda, gazete küpürlerinden örnekler vererek konuştu.

Maltepe miting alanında daha önceden yapılan mitinglerde, gazetelerin katılımcı sayısını 2 milyon olarak açıklamalarına karşın, aynı meydanda dün yapılan mitinge katılan kişi sayısının düşük gösterilmek istenmesine tepki gösterdi.

İşte o gazetelerin küpürleri: