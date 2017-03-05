Maltepe Sahilyolu’nda kaza: 2 ölü

Maltepe Sahilyolunda bir sürücü otomobille karşıdan karşıya geçen iki kişiye çarptı. Sürücü aracını olay yerinin 300 metre ilerisinde bırakıp kaçarken 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 01.00 sıralarında Maltepe Sahilyolu İdaltepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 TY 6604 plakalı araç sürücüsü karşıdan karşıya yaya olarak geçen Gamze Aydoğdu (23) ve Mustafa Özdemir (42) adlı kişilere çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 acile bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze Aydoğdu adlı kadının öldüğünü tespit etti. Kazada ağır yaralanan Mustafa Özdemir ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sev edilirken yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemede ölümlü kazaya karışan aracı olay yerinin 300 metre ilerisinde terk edilmiş halde buldu. Polis kaçan sürücü ile ilgili yakalama çalışması başlatırken kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)