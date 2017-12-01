Maltepe’de hareketli dakikalar

Maltepe'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis aracı zarar görürken olay yerine çevik kuvvet ve özel harakat ekipleri sevkedildi. Mahallede gerginlik devam ediyor.

Olay saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Polis aracının camları kırılırken olay yerine sayıda takviye polis ekibi sevkedildi. Cadde güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kaaştıldı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de yönlendirildi .Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi. Mahallede gerginlik devam ediyor. İSTANBUL-DHA