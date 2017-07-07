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Maltepe’ye gelindikçe sayı artıyor

Adalet Yürüyüşü'nde Maltepe'ye artık sayılı kilometreler kaldı. Kalabalık on binlerle ölçülüyor. Her geçen adım korteje yeni katılımlar var.

11:507 Temmuz 2017
Gündem
Maltepe’ye gelindikçe sayı artıyor
Adalet Yürüyüşü'nde Maltepe'ye artık sayılı kilometreler kaldı. Kalabalık on binlerle ölçülüyor. Her geçen adım korteje yeni katılımlar var.

15 Haziran günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi üçüncü günde İstanbul il sınırlarına giriş yaptı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kortej bugün Tuzlaspor Stadyumu'na yakın bir bölgede mola verecek ve burada kamp kuracak. Yarın ise Kartal Dragos Sahili'nde konaklanacak. Pazar günü ise Maltepe’de büyük Adalet Buluşması gerçekleştirilecek. Günlerdir İstanbul’a yaklaştıkca büyüyen korteje İstanbul il sınırları içerisinde de yeni katılımlar oluyor.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

E-5’ten geldikleri araçlardan inenler gruplar halinde adalet yolculuğuna katılıyor.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Polis ekipleri de büyük buluşmaya saatler kala korteje katılanların üstlerini büyük bir titizlikle arıyorlar. Korteje katılımların mesai saatinin bitimiyle daha da artması bekleniyor.

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