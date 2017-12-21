Man Adası belgelerinin gerçekliğine AKP’lilerin ciddi bir bölümü inanıyor

Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Erdoğan’ın yakınlarının yurtdışına milyonlarca dolar gönderdiğini ortaya koyan belgelerin gerçek olduğunu söyledi ve ekledi: Bu bir vergi kaçırma işidir...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgelerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Özel, “Bunun vergi kaçırma işi olduğunu herkes biliyor. AKP tabanının da ciddi bir bölümü, belgelerin gerçekliğine inanıyor” dedi. Özel, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

ADADA ŞİRKET KURDULAR: Asgari ücretten bile vergi alınıyor. Ama birileri vergi vermemek için başka yerlere gidiyor. Bunlar ‘Döviz bulundurmak vatan hainliği' bile dediler. Parkinsonlu teyze 70 dolarını bozdurmak için soğukta bekledi. Sonra gittiler Man Adası'nda şirket kurdular. Man Adası belgelerini bilmeyen kalmadı. Bunun bir vergi kaçırma işi olduğunu herkes biliyor. AKP tabanının ciddi bir bölümü de belgelerin gerçekliğine inanıyor.

EVET DİYENLERİN ÜÇTE BİRİ: Referandum onların söylemiyle yüzde 49'a 51 bitti. Biz mühürsüz seçim diyoruz. Referandumda ‘Hayır' diyenlerin yüzde 98'i Adalet Yürüyüşü'ne olumlu baktı. ‘Evet' diyenler, 17, 17, 17 olarak üç parçaya bölünmüş. Bir 17 var, “Terörist bunlar, hoş karşılamadım, nefret ediyorum” diyor. Diğer 17 ‘Destek de vermedim, tepki de duymadım, hak görüyorum” diyor. Son 17 ise ‘Sempatikti ve destekledim' diyor.

ADALET KAVRAMI ZEDELENDİ: Bugün ülke, ilkokul 4'te öğrendikleri bir matematik formülüyle yönetiliyor. Adalet kavramı inanılmaz zedelenmiş durumda. AKP geldiğinde yüzde 52 olan “Yargıya güven” şu anda yüzde 14'e düştü. 100 vatandaştan sadece 14'ü “Mahkemelerde hakkımı alırım'' diyor.

ŞİMDİ BARAJ DÜŞSÜN DİYOR: İYİ Parti seçimde barajı geçer, MHP ise geçemeyecek. Yıllardır barajın en katı savunucusu MHP, şimdi ‘baraj düşsün' diyor. Yeni düzen, ‘Bir sandık kurulsun ama oyun da bizim dediğimiz gibi olsun. Ülkeyi biz yönetmeye devam edelim' yaklaşımı.