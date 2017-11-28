Man Adası nerede? Man Adası Bayrağı’nın anlamı ne?

Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında Man Adası'ndan bahsedince vatanaşlar nerede olduğunu merak ediyor. Değişik bir bayrağı bulunan Man Adası coğrefi konumu ve yönetim şekli merak ediliyoer. Peki haritada nerede? Man Adası Bayrağı'nın anlamı ne? Hangi ülkeye bağlı?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun partisinin grup toplantısında bahsettiği Man Adası nerededir? Vatandaşlar Google üzerinde “Man Adası nerede?” ve “Man Adası hangi ülkeye bağlı?” aramalarını yapmaya başladı. Aynı zamanda bayrağı da merak ediliyor. Man Adası, İrlanda Denizi'nde, İrlanda ile İngiltere arasında bulunan küçük bir ada, tahmini nüfusu 81 bindir. İngiltere'ye bağlı olan krallık 1765 yılında kurulmuştur. Peki bayrağı ne anlama geliyor?

MAN ADASI NEREDE?

Man Adası iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Birleşik Krallık'a bağlıdır. Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda Man Adası'nın devlet başkanıdır. Kraliçenin adada kullanılan unvanı “Man'ın Efendisi”dir. Bu unvan her iki cinsiyet için de kullanılabilir. Bununla birlikte BK ve Hindistan kraliçesi Victoria, “Man'ın Hanımefendisi” unvanını kullanmayı yeğlemiştir.

Adanın resmi olarak yönetimi devlet başkanı olan kraliçenin vekili konumundaki bir valiye (İngilizce: Lieutenant Governor) bağlıdır; fakat son zamanlarda bu merci, adanın yürütme organı olmaktan çıkmış ve daha çok seremoniler ile ilişkili devlet başkanı rolünü almıştır.

Resmi olarak Man Adası egemenliği, adı Tynwald olan, bir parlamentoya dayanır. Tynwald'ın 1000 yılı aşkın bir geçmişi olduğu ve dünyada en eski parlamento tipindeki yasama organı olduğuna dair belgeler bulunmaktadır. Tynwald Parlamentosu'nun iki bölümü bulunur: House of Keys (Anahtarlar Evi) ve Yasama Konseyi. Anahtarlar Evi 5 yılda bir yapılan seçimle gelen 24 mebus üyeden oluşur. Yasama Konseyi ise Tynwald Başkanı, Başsavcı (Attorney-General), Anglikan Sodor ve Man Başpiskoposu, 3 tayinle seçilmiş kişi ve Anahtarlar Evi tarafından seçilen 8 mebustan oluşur. Genellikle Man Adası yasama organı Birleşik Krallık Parlamentosu'ndan geçen yasaları aynen kabul eder; ama bazı konularda özerk yasalar çıkarır. Örneğin; Man Adası asgari evlenme ve otomobil kullanabilme yaşı 16'dır (Birleşik Krallık'taysa 18)

Tynwald'da çoğunluğu bulunan parti başkanı bir Man Adası Hükümeti oluşturur. Man Adası Hükümeti Başkanı, seçtiği Bakanlar Heyeti ve Man Adası devlet daireleri başkanları ile birlikte adanın yürütme mercileridir.

Man Adası Avrupa Birliği üyesi değildir ancak AB ile yapılan antlaşmalar uyarınca sınırlı şekilde mal dolaşımına izin verilmektedir.

Man Adası bayrağı ve devlet arması bir üçgen şekilini alan üç bacak göstermektedir. Man Adası kuyruksuz kedisi ile meşhurdur. Bu üç bacaklı şekil ve kedilerin neden kuyruksuz olduğuna dair birçok yerel efsane vardır.

MAN ADASI BAYRAĞI

BBC Türkçe’nin Britannica Ansiklopedisi’ni referans alarak aktardığına göre eski çağlarda kullanılan gamalı haçların bir devamı niteliğinde. Gamalı haçı sıklıkla kullanan İskandinavların bu simgeyi Mann Adası’na da getirmiş olabileceği düşünülüyor.

Bayrak 1929’da resmen ülke bayrağı olarak kabul edilmişti.

Ada’da Manskça denen yerel bir dil konuşulurdu. Ana dili olan Manskça olan son kişi 1970’te yaşamını yitirse de dili tekrardan yaymak için çalışmalar yürütülüyor. 2001 yılında Manskça eğitim veren ilk ilkokul açıldı.

Başka kaynaklarda ise Man Adası bayrağınıdaki bacakların yönü tartışma haline gelmiştir.

İlk gösterimler bacakların saat yönünde (bir güneş sembolünden türetildikleri varsayımını desteklediğini) gösterdiyse de daha sonraki gösterimler hem saat yönünde hem de saat yönünün tersinde gösterildi. Bu ikinci durum ise bir krize yol açmıştır.

Bir bacağımla İrlanda’ya saldırıyorum,

İkincisi İskoçya’yı tekmeleyip,

Ve üçüncü ile İngiltere’ye diz çöküyorum

Modern sunum bacakları saat yönünde çevirmektir.