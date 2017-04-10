Manisa 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları (16 NİSAN)

16 Nisan referandum sonuçları haberimizde olacak: Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Manisa'da referandum sonuçları ne olacak? Türkiye'nin tarihinde kritik bir önemi olacak olan 16 Nisan'a kısa bir süre kaldı. Referandumda Manisa hangi cevabı verecek? Manisa daha önceki referandum da hangi cevabı verdi? En son seçimlerde Manisa'da hangi sonuçlar çıktı? İşte referandumda Manisa'yla ilgili ayrıntılar...

Geri sayım devam ediyor 16 Nisan 2017 referandumu yaklaşıyor. Manisa anayasa referandumu için hangi kararı verecek? Daha önceki referandum da Manisa’nın tercihi ne oldu? İşte Manisa’nın önceki seçim sonuçları ve referandum sonuçları…

SANDIKLAR KAÇTA AÇILACAK KAÇTA KAPANACAK?

Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi kaçta başlayacak, kaça kadar oy verilebilecek? Türkiye’nin kaderi için büyük önem taşıyan bu referandum hakkında bu soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oy kullanacak vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullanabilecek. Sıralanan illerin haricindeki şehilerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Sandık başında AKP, CHP, HDP, MHP, ANAVATAN, BTP, BBP, HÜDA-PAR, SAADET, Vatan Partisi temsilci bulundurabilecek ve referandumla ilgili işlemlerde bulunabilecek.

MANİSA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Manisa 2010'da gerçekleşen referandumda HAYIR demişti. Manisa referandum sonuçlarına göre, 959247 seçmenden 815511 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %86,98 olmuştu.

EVET: %49.81

HAYIR: %50.18

MANİSA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Manisa’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 48,27

Recep Tayyip Erdoğan: % 46,13

Selahattin Demirtaş: % 5,60

MANİSA 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Manisa sonuçları şu şekilde:

AKP: % 44

CHP: % 29,7

MHP % 18

HDP % 5,4

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