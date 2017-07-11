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Manisa’da cinnet getiren bir asker koğuşu taradı ardından intihar etti

Manisa’nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeği koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.

05:5011 Temmuz 2017
Gündem
Manisa’da cinnet getiren bir asker koğuşu taradı ardından intihar etti
Manisa’nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeği koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.

Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.

Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.

Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.

İHA

Son güncelleme: 05:5611.07.2017
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