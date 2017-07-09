Manisa’da eski koca dehşeti

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Akhisar Belediyesi’ne ait Hüsnü Kahraman Kültür Parkı içerisinde gerçekleşti.

Yavuz D. (38), eski eşi Arzu Zorba’yı (35) başka bir erkek ile yan yana görünce iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çiftle tartışan Yavuz D., yanında bulunan bıçakla kendisinden bir çocuğu olduğu eski eşi Zorba’ya saldırdı. Önce eski eşini bıçaklayan Yavuz D., ardından aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Zorba ve Yavuz D.’i ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Yavuz D.’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA