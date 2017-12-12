İşte 11’ler… Manisaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Manisa Beşiktaş kupa maçı hangi kanalda?

Manisaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. 9-0'ın rövanşında Manisaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kadronun genç isimlerden oluşması bekleniyor. Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları başladı. Peki Manisaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Manisaspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak? Taraftarlar heyecan içinde Manisaspor Beşiktaş Türkiye Kupası maçının saatini bekliyor. İlk mücadeleyi 9-0'luk skorla tamamlayan Beşiktaş, Manisaspor deplasmanında mucize olmazsa üst tura adını yazdıracak. Siyah-beyazlı ekip, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçına çıkacak. Maçta Beşiktaş’ın genç ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Peki Manisaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve mücadelenin detayları…

MANİSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN YAYANLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta Vodafone Park’ta 9-0 mağlup ettiği Manisaspor ile karşılaşacak. İlk maçın ardından turu neredeyse garantileyen Siyah-Beyazlılar, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma ATV’den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo

Grandmedical Manisaspor: Emrullah, Berk, Miray, Ömer, Yasin, Zahit, Asım, Alper, Akın, Axel Meye, Bakaki

MORALLER BOZUK

TFF 1’inci Lig’de 9 puanı borçları nedeniyle silinip son sıraya demir attıktan sonra üst üste 3 maçtan 7 puan çıkarıp erken pes etmeyeceğini kanıtlayan Grandmedical Manisaspor, evinde Altınordu’ya 2-1 yenilerek demoralize oldu. Ligde sondan ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fatih Tekke, “Maçın başında 10 kişi kalmamız oyun düzenimizi etkiledi. Devre arasına kadar kalan maçlarda kayıp yaşamayıp aradan sonra rakipleri yakalamak istiyoruz” dedi.

Beşiktaşımız bu akşam 21.00’deki Manisaspor maçına gri forma, gri şort ve gri konç ile çıkacak. Kalecimiz kırmızı forma giyecek. #Beşiktaş pic.twitter.com/0RplnjjpVC — Beşiktaş JK (@Besiktas) 12 Aralık 2017

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da deplasmanda 9-0 gibi tarihi bir farkla kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın son 2 yılın Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri misafir tribün 13, kapalı alt 10, VIP tribün 17 TL’den satışa çıktı. Kombinelerin geçerli olacağı, kağıt bilet satışının da yapılacağı karşılaşmada maraton tribünü ise açılmayacak. 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadele yarın saat 21.00’de başlayacak.

AS OYUNCULAR İSTANBUL’DA KALDI

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında bu akşam saat 21.00’de Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Granmedical Manisaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, yedek ağırlıklı kadrosuyla İzmir’e geldi. Saat 13.40’da özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı’na inen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, kupada ilk maçı 9-0 kazanmanın avantajıyla Cenk, Babel, Quaresma, Fabri, Pepe, Tolgay, Adriano ve Tosic gibi as oyuncuları İstanbul’da bıraktı. Gökhan Gönül, Caner, Talisca, Lens, Negredo ve Medel gibi oyuncular ise kadroda yer aldı. Havalimanından hareket eden siyah-beyazlılar Manisa’da karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Futbol Akademimizde başarılı performanslarıyla dikkat çeken Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile profesyonel sözleşme imzalandı. Oyuncularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.#GeleceğinKartalları #Beşiktaş pic.twitter.com/tsLTIs4QGX — BJK Futbol Akademi (@BJKOzkaynak) 12 Aralık 2017

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Selehattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçını oynayacak. 6 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olan ve rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, dün Kayserispor ile Süper Lig mücadelesine çıktı. Ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu periyottaki üçüncü deplasmanında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak.



BİLETLER TÜKENDİ

Beşiktaş bu akşam ilk maçta 9-0 yeniği Manisaspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nın rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Maçta Belşiktaş’ın genç ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Peki maç ne zaman ve hangi kanaldan yayınlanacak? Manisaspor Beşiktaş maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bu akşam saat 21.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi.

G. Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 21.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçının ev sahibi ve misafir takım seyirci biletlerinin tükendiği açıklandı. İstanbul’da oynanan ilk maçı Beşiktaş 9-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'a konuk oluyor. Manisaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eşleşmenin ilk maçında rakibini Vodafone Park'ta 9-0 mağlup eden Beşiktaş, ilk maçta olduğu gibi yine rotasyon kadrosuyla rakibinin karşısına çıkıyor. Ev sahibi ise eşleşmeyi ve kupa macerasını güzel bir sonuçla noktalamanın peşinde.

TÜRKİYE KUPASI’NDA 14 ARALIK MAÇLARI

13.30 Eyüpspor – Kayserispor: (2-3)

14.00 İstanbulspor – Kardemir Karabükspor: (1-2)

16.00 Atiker Konyaspor – Batman Petrolspor: (3-0)

20.00 Medipol Başakşehir – Kipaş Kahramanmaraşspor: (3-1)