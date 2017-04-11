Mardin 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumuna sayılı günler kaldı. Yüz binlerce vatandaş Mardin'de 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Mardin 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Mardin referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa referandumu Türkiye'nin dönüm noktası olacak. Mardin'de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Mardin'nin 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Mardin'nin referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

Mardin 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Mardin 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 385 bin 044 olduğu 2010 referandumunda Mardin'de sandığa giden kişi sayısı 157 bin 448 olmuş seçmen katılım yüzdesi %43,04’da kalmıştı. İşte Mardin 2010 referandum sonuçları:

EVET : 93.48

HAYIR: 6.51

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mardin'da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 2,48

Recep Tayyip Erdoğan: % 36,61

Selahattin Demirtaş : % 60,90

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Mardin'de; toplam Sandık Sayısı : 1.630, açılan Sandık Sayısı : 1.630, toplam seçmen sayısı : 445.455, kullanılan oy sayısı : 385.111, katılım Oranı : % 86,45 olmuştu.

AKP: %28.5

CHP: %1.4

MHP: %0.8

HDP: %68.4

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