Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mardin Dargeçit’te zırhlı araca saldırı!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.
00:0615 Şubat 2017
Gündem
Mardin Dargeçit’te zırhlı araca saldırı!
Mardin'in Dargeçit ilçesinde çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.

Olay, Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.

İLGİLİ HABERÇukurca'da askere saldırı: 1 şehit 5 asker yaralıÇukurca'da askere saldırı: 1 şehit 5 asker yaralı

Bölgede operasyon başlatıldı.

İLGİLİ HABERSon dakika haberleri... Şanlıurfa'da polise saldırıSon dakika haberleri... Şanlıurfa'da polise saldırı
Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar