Mardin Dargeçit’te zırhlı araca saldırı!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.
Olay, Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.İLGİLİ HABERÇukurca'da askere saldırı: 1 şehit 5 asker yaralı
Bölgede operasyon başlatıldı.İLGİLİ HABERSon dakika haberleri... Şanlıurfa'da polise saldırı