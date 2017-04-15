Mardin’de 6 terörist öldürüldü… Bahoz Erdal’ın koruması da var

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı. Öldürülenler arasında Bahoz Erdal lakaplı teröristbaşı Fehman Hüseyin'in koruması da var.

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 6 örgüt üyesi öldürülürken, 2 terörist de sağ olarak yakalandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik’te PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce terör örgütü PKK’nın elebaşlarından “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yapan sözde GAP-Ruha alan sorumlusu “Kurtay” kod adlı Ü.C. ve “Bahoz” kod adlı L.A. yakalandı.

Yine Mazıdağı’na bağlı Konur köyü kırsalındaki operasyonda da 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikte bir sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerinin sığınakta bulunan teröristlere “teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 6 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Kenan kod adlı M.Ş., Ciger kod adlı R.E., Haki kod adlı A.Ç. ile kod adları Baz, Siyament ve Aslan olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği sığınakta; silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

(İHA)