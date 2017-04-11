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Mardin’de faciadan dönüldü: Tam 300 kilo!

Mardin-Derik karayolunda teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

20:1011 Nisan 2017
Gündem
Mardin’de faciadan dönüldü: Tam 300 kilo!
Mardin-Derik karayolunda teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Derik karayolunun Derik girişinde bulunan Zeytinpınar Mahallesi yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı 300 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, ihbar yapılan bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldıktan sonra yolu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra sevk edilen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü patlatarak imha etti. İmha sonrası Mardin-Derik karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.  İHA

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