Mardin’de iki araç çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı ile birlikte toplam 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolunun 5’nci kilometresinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Kampusu Kavşağ’ında dün gece meydana geldi. Abdulgafur Yılmaz’un yönetimindeki 21 AV 248 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 10 MJ 883 plakalı otomobil nedenle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 21 AV 248 plakalı LPG’li otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attıktan yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönüşen otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Kazanın etkisiyle 27 yaşındaki Kasım Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki kızı yanan araçta yanarak öldü. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Atiye Erin ve 35 yaşındaki İlyas Erin de kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Selahaddin Erin, Hıdır Erin, Fırat Erin, Şehriban Erin, Cihat Erin, Nuray Erin ise ambulanslar Mardin’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Mardin-Diyarbakır Karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)