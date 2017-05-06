Mardin’deki operasyonda 3 farklı örgüt

Mardin merkez Artuklu İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Bir başka operasyonda ise bir evde yapılan aramada, uzun namlulu silahlarla birlikte, FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine ait yasak yayınlar gizlenmiş halde bir arada bulundu.

Artuklu İlçesi Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir bahçenin duvarına gizlenmiş silah ve patlayıcılar, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin istihbaratı üzerine, düzenlenen operasyonla ortaya çıkarıldı. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elmabahçe Mahallesi’ne bağlı Birik Mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama çalışmaları yapıldı. Aramalarda, teröristlerce bahçe duvarı ve toprak altına saklanmış uzun namlulu silah, roketatar, 2 kilogram TNT, 2 kilogram A4 patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda pil ele geçirildi.

FETÖ, PKK VE IŞİD YAYINLARI BİR ARADA BULUNDU

Öte yandan, FETÖ şüphelisi bir kişinin evine yapılan baskında uzun namlulu silahlar ile birlikte gizlenen, FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine ait yasaklanmış kitaplar bulundu. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre aranan FETÖ/PDY şüphelisi Sabrinaz B. dün Artuklu İlçesi’ne bağlı Yalım Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Sabrinaz B.’nin evinde yapılan aramalarda yatak odasındaki ebeveyn banyosu içinde uzun namlulu 2 AK-47 kalaşnikof marka otomatik tüfek, 2 şarjör, 68 7.62×51 fişek, 1 av tüfeği ve 251 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Silahların yanında PKK bölücü örgütüne ait bez parçası, Abdullah Öcalan’a ait yasaklı kitaplar, FETÖ /PDY’ye ait yasaklı Işık ve Zaman yayınlarına ait çeşitli kitaplar, DEAŞ örgütüne ait DEAŞ arması bulunan ‘Çözüm Ahlakı’ adlı kitap, çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca ev sahibi kişi de Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilip gözaltına alındı. Bu arada ele geçirilen silahlarla beraber ilk defa üç terör örgütüne ait örgütsel dökümanların birlikte ele geçirilmesi dikkat çekti. (DHA)