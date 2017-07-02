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Marinada yangın! Herkes korkuyla izledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Setur Marina’da demirli lüks bir yatta yangın çıktı.

22:332 Temmuz 2017
Gündem
Marinada yangın! Herkes korkuyla izledi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Setur Marina’da demirli lüks bir yatta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Setur Marina içerisinde demirli bulunan Lord Games isimli Amerikan bayraklı yatta saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Marina içerisindeki yangın söndürme ekiplerinin yetersiz kalması üzerine hızlı büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

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İtfaiye ekiplerinin de yetersiz kalması ve yangının kontrol altına alınamaması üzerine deniz kurtarma römorkörünün müdahale ettiği yangın diğer yatlara sıçramadan kontrol altına alındı.

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Yangın sırasında Setur Marina'ya giriş ve çıkışlara kapatılırken, marinada konaklayan ve çoğunluğu yabancı olan yat sahipleri yangını korkuyla izledi. Yangın sonrasında 24 metre uzunluğun, 6 kamaralı Lord Games isimli yatta büyük çapta hasar meydana geldi. İHA,

 

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Son güncelleme: 23:4102.07.2017
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