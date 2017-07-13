‘Markete gidiyorum’ dedi kayıplara karıştı

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde “Markete gidiyorum” diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamayınca mahalle halkı ayağa kalktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Arifiye’nin Hanlı Mahallesi Başak Sokak’taki evinden “Markete gidiyorum” diyerek çıkan Şeyma İşçan (14), en son mahalledeki marketin önünde ticari bir taksiye binerken görüldü. Uzun bir süre eve gelmeyen ve haber alınamayan kızın ailesi, durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olayı duyan mahalle halkı ise sokağa çıkarak kaybolan kızı aramaya başladı. İHA