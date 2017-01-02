Marmara Denizi buz tuttu, martılar ayakta kaldı

İzmit'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu. Martılar ve karabataklar, buz tutan denizin üstünde kondu.

İzmit’te gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İzmit Körfezi’nin sığ kesimleri buz tuttu.

İzmit Seka Park’ta sahile yakın kesimler buz tutarken, martılar ve karabatak kuşları buz tutan denizin üzerine kondu.



Sabah gezmeye çıkanlar buz tutan denizin üzerindeki martıları ve karabatakları fotoğrafladı.

Balıkçı Sabri Curnal, “3 yıl önce de böyle oldu. Balığa çıkarken buzları kıra kıra balığa çıktık. İskelenin çevresi buz tuttu. Sabah geldiğimde martılar karabataklar buzun üzerinde yürüyordu” dedi.

EDİRNE DE BUZ TUTTU

Edirne’de kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı sıfırına altında 6 dereceye kadar düştü. Suni gölet ve süs havuzları buz tuttu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, tarihi eserler gözden kayboldu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de yılın son günü yağan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kentte kar yağışı dururken, hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Bu nedenle kentteki süs havuzları ve suni göletteki suyun yüzeyi buz tuttu.

Suni göletteki kuğu ve ördeklere ekmek vermek için gelen emekli 59 yaşındaki müzik öğretmeni Mustafa Yekeduz, hayvanların soğuğa dayanıklı olduğunu ancak aç kalmaları durumunda ölebileceklerini ifade ederek, “Hava çok soğuk, göletteki su bile buz tuttu. Ben de buradaki hayvanlar aç kalıp ölmesin diye ekmek getirdim. Belediyemizde buradaki hayvanlara yem getiriyor” dedi.

DHA