Marmara Üniversitesi’den Ahmet Davutoğlu açıklaması

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesine ilişkin Marmara Üniversitesi bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz" diye tepki gösterdiği olaya üniversitesinin getirdiği açıklama şöyle: Sayın Davutoğlu'nun katılımından rektörlüğümüzün çok geç haberi olmuştur...

Davutoğlu, Marmara Üniversitesi’deki programının iptal edilmesine tepki göstermiş “Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremez” yanıtını vermişti.

Rektörlük açıklamasında “Sayın Davutoğlu'nun üniversitemizde konferans vermesi, taşıdığı sıfatlar dolayısıyla özel önem taşımaktadır. Bu nedenle, hem güvenliğin sağlanması hem de gerekli hazırlıkların kapsamlı bir şekilde yapılması bir zarurettir. Sayın Davutoğlu'nun uygun bir zamanda teşrif etmesi halinde, etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirileceği hususu, hem öğrenci kulübünün yetkililerine hem de ilgili diğer çevrelere açıkça ifade edilmiştir. Bir öğrenci kulübünün, yönergeye aykırı olarak sebep olduğu fiilî durum, köklü bir mazisi ve yerleşmiş gelenekleri olan üniversitemizi müteessir etmiştir” denildi.

“REKTÖRLÜĞÜMÜZÜN ÇOK GEÇ HABERİ OLMUŞTUR”

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Marmara Üniversitesi’nden Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun konferansının iptal edilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Söz konusu etkinliğin planlanması, gerekli izinlerin alınması ve ön hazırlıkların yapılması sürecinde yönergenin ilgili maddesine uygun bir şekilde hareket edilmemesinden dolayı, Sayın Davutoğlu’nun katılımından

rektörlüğümüzün çok geç haberi olmuştur” denildi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 62., 63. ve 64. Hükümetlerinin başbakanı ve değerli bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu adlı öğrenci kulübünün daveti üzerine üniversitemizde bir konferans vermesi hususunda medyada çıkan haberler dolayısıyla kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Bilindiği üzere Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 1996-1999 yılları arasında üniversitemiz bünyesinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda doçent doktor kadrosunda görev yapmış ve sonrasında istifaen ayrılmıştır. Üniversitemizde öğrenci kulüplerinin faaliyetleri Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak yürütülmektedir. Yönergeye göre, bütün öğrenci kulüpleri, herhangi bir etkinliği düzenlemeden önce, planlanan etkinlik tarihinden en az 15 gün önce rektörlüğe yazılı olarak müracaat eder ve rektörlükten onay alır (md. 16). Bu hüküm, A grubu protokole dâhil şahsiyetlerin üniversitemizdeki etkinliklere katılımı halinde, daha hassas bir şekilde uygulanmaktadır”

“REKTÖRLÜĞÜMÜZÜN ÇOK GEÇ HABERİ OLMUŞTUR”

“Söz konusu etkinliğin planlanması, gerekli izinlerin alınması ve ön hazırlıkların yapılması sürecinde yönergenin ilgili maddesine uygun bir şekilde hareket edilmemesinden dolayı, Sayın Davutoğlu'nun katılımından rektörlüğümüzün çok geç haberi olmuştur. Ayrıca, kulübün gecikmeli olarak yaptığı başvuruda ise rektörlük onayı bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş değerli bir devlet adamı ve saygın bir bilim insanı olarak Sayın Davutoğlu'nun üniversitemizde konferans vermesi, taşıdığı sıfatlar dolayısıyla özel önem taşımaktadır. Bu nedenle, hem güvenliğin sağlanması hem de gerekli hazırlıkların kapsamlı bir şekilde yapılması bir zarurettir. Sayın Davutoğlu'nun uygun bir zamanda teşrif etmesi halinde, etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirileceği hususu, hem öğrenci kulübünün yetkililerine hem de ilgili diğer çevrelere açıkça ifade edilmiştir. Bir öğrenci kulübünün, yönergeye aykırı olarak sebep olduğu fiilî durum, köklü bir mazisi ve yerleşmiş gelenekleri olan üniversitemizi müteessir etmiştir. Ortaya çıkan bu durumun, Sayın Davutoğlu'nun şahsı ve üniversitemizin duruşu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yaşanan bu durumun malûm çevrelerce başka mecralara çekilmesi ve iyi niyetle bağdaşmayan bir kampanyaya dönüştürülmesi, Marmara Üniversitesi camiasını derinden üzmüştür. Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Üniversitemizdeki bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımının, camiamızı her zaman memnun edeceğini özellikle belirtmek isteriz” DHA