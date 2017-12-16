Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksatıyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edildi.
İptal edilen BUDO seferleri şu şekilde:
08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
Ayrıntılar gelecek…
Son güncelleme: 08:0116.12.2017