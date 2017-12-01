Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca BUDO da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılacak 8 seferini iptal etti.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
19.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
Son güncelleme: 08:3301.12.2017