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Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca BUDO da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılacak 8 seferini iptal etti.

08:231 Aralık 2017
Gündem
Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli
Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca BUDO da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılacak 8 seferini iptal etti.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
19.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

Son güncelleme: 08:3301.12.2017
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