Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca BUDO da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılacak 8 seferini iptal etti.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

19.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)