Marmaray seferleri yapılamıyor, Marmaray duraklarına girişler kapatıldı. Sabah saatlerinde Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar büyük bir şok ile karşılaştı, birçok kişi işine, okuluna geç kaldı. Marmaray ne zaman açılacak?

Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray açıldı mı?

Marmaray seferleri yapılamıyor, Marmaray duraklarına girişler kapatıldı. Sabah saatlerinde Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar büyük bir şok ile karşılaştı, birçok kişi işine, okuluna geç kaldı. Marmaray ne zaman açılacak?

Marmaray teknik bir arıza nedeniyle kapatılınca vatandaşlar yolda kaldı. Maramaray seferlerinin ne zaman tekrar başlayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz gelmedi. İstanbul’da üniversitelerin sınav haftası olması ve tam işe gidiş saati olması sebebiyle birçok kişinin işleri aksadı. Marmaray isyanı Twitter’a yansıdı. İşte Twitter’dan Marmaray isyanı…

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Marmaray’da arıza giderilince 08:15 civarında Kazlıçeşme’den kalkış yapan trenle seferler yeniden başladı.

TWITTER’DA MARMARAY İSYANI

#marmaray yine bozuk. Tam olarak kaç güç düzgün çalıştığını merak ediyorum. Metrobüslerin halini tahmin edin. pic.twitter.com/zM5kqdeNic — Sibby (@sibbyiam) 22 Mart 2017