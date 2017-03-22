Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray açıldı mı?

Marmaray teknik bir arıza nedeniyle kapatılınca vatandaşlar yolda kaldı. Maramaray seferlerinin ne zaman tekrar başlayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz gelmedi. İstanbul’da üniversitelerin sınav haftası olması ve tam işe gidiş saati olması sebebiyle birçok kişinin işleri aksadı. Marmaray isyanı Twitter’a yansıdı. İşte Twitter’dan Marmaray isyanı…
MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Marmaray’da arıza giderilince 08:15 civarında Kazlıçeşme’den kalkış yapan trenle seferler yeniden başladı.
TWITTER’DA MARMARAY İSYANI
#marmaray yine bozuk. Tam olarak kaç güç düzgün çalıştığını merak ediyorum. Metrobüslerin halini tahmin edin. pic.twitter.com/zM5kqdeNic
— Sibby (@sibbyiam) 22 Mart 2017
Şimdi size #Marmaray çalışmadığı için Uzunçayır #Metrobüs durağının halini göstericem: pic.twitter.com/E2TGMDHRoR
— Nazli (@nazliavs) 22 Mart 2017
#marmaray pic.twitter.com/1jHdCSgvV6
— Yeşim Çıkrıkcı (@yesimcikrikci) 22 Mart 2017
Bir Marmara’nın çalışmaması otobüste nefes almaya çalışmamızı engelliyor arkadaş
— Gökçe Sırma (@huysuzloli) 22 Mart 2017