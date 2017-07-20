Marmaris’te sahte kimlik ve dolarla tatil!

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, beş yıldızlı otellerde sahte kimlik ve sahte dolar ile tatil yaptığı belirlenen Suriyeli 35 yaşındaki Ahmed Saljin polis tarafından Mersin'de kaldığı otelde yakalandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte dolar ile 5 yıldızlı otellerde tatil yaptığı ihbarını aldı. Polis, şüphelinin sahte Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile iki otelde kaldığını belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Kaldığı otellerin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelinin Suriye asıllı Ahmed Saljin olduğu saptandı. Şüphelinin otobüsle Mersin’e gittiği öğrenildi. Mersin polisi ile irtibata geçildi. Mersin polisi, Saljin’in kaldığı otelde yakaladı. Biri Bodrum, ikisi de Marmaris’teki beş yıldızlı toplam üç otelde sahte dolar ile kalıp, tatil yaptığı belirlenen Ahmed Saljin, Marmaris’e getirildi.Saljin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçesi ile Mersin’de yaptığı tatillerde yaklaşık 20 bin sahte ABD dolarını piyasaya sürdüğünü itiraf etti. Ahmed Saljin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DHA