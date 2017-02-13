Masa örtüsünden uyuşturucu çıktı

İstanbul Polisi, Atatürk Havalimanı’nda yapılan denetimde, özel bir yöntemle, masa örtüsü ve paspaslara emridirilmiş, yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgisi 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

İstanbul Polisi, Atatürk Havalimanı’nda yapılan denetimde, özel bir yöntemle, masa örtüsü ve paspaslara emridirilmiş, yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgisi 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nda yapılan denetimlerde, yurtdışına gönderilen bir koli şüpheli görüldü. Koli, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpeğe koklatıldı. Dedektör köpek tepki verince, koli açıldı. Kolinin içerisinde masa örtüsü ve paspas olduğu görüldü. Uzman ekipler, paspas ve masa örtülerindeki keçe bölüme, uyuşturucu emdirildiğini tespit etti. Özel bir solüsyona, eklenen uyuşturuyu emdirme yoluyla pamuklu malzemelere geçiren uyuşturucu şebekesi üyesi 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Masa örtüsü ve paspaslarındaki uyuşturucu, özel bir teknikle çıkarıldı. Ayrıştırma işlemi sonrasında 9 kilo 900 gram “Afyon sakızı” ele geçirildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak ve şebekenin diğer üylerini belirlemek için çalışma başlattı.